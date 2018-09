In Russia si commenta l'appello della Cina agli USA per togliere le sanzioni

"Credo che l'appello della Cina agli Stati Uniti per annullare le sanzioni a seguito dell'acquisto di armi russe di Pechino rimarrà senza risposta. Per gli Stati Uniti, come si suol dire, l'arroganza è più preziosa dei soldi, per Trump far pressione sulla Cina è "una questione d'onore". Pechino dovrà cercare argomenti più convincenti che sterili," — ha twittato Pushkov.

Полагаю, призыв Китая к США отменить санкции из-за покупки КНР российского оружия останется без ответа. Для США, как говорится, понты дороже денег, а для Трампа слегка прижать Китай — «дело чести». Придётся Пекину искать более убедительные доводы, чем бесплодные призывы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 сентября 2018 г.

​Inoltre il politico russo ha osservato che le sanzioni americane contro la Cina sono di fatto inutili ed ha aggiunto che sarà difficile per l'amministrazione Trump ottenere qualcosa dalle misure afflittive contro chi compra le armi russe. Ha citato l'esempio di India, Turchia e Arabia Saudita, che stanno attivamente trattando l'acquisto dei sistemi di contraerea S-400.