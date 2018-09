"Una nuova crisi per il governo della Merkel"

Pensa che in futuro la crisi migratoria possa mettere più pressione alla Merkel? Riuscirà ad affrontare e superare queste difficoltà?

— Sta cercando di farlo ora, cercando di perseguire la sua politica adottata nel 2015, ma la storia e gli sviluppi politici si sono rivoltati contro la cancelliera. Gli attacchi contro i richiedenti asilo, gli scontri tra migranti e le aggressioni contro i cittadini tedeschi hanno avuto un impatto molto negativo sulla sua reputazione. La gente prova una forma di protesta nascosta o addirittura rabbia verso i migranti. Non direi che si tratta di odio, razzismo o neonazismo; i cittadini tedeschi sono piuttosto insoddisfatti della politica di accoglienza dei migranti adottata nel 2015, tuttavia non è seguita alcuna reazione politica concreta da parte del governo sostenuto dalla coalizione dei centristi e socialdemocratici. Hanno reagito all'esasperazione dell'opinione pubblica dicendo che bisogna fare qualcosa; lentamente hanno messo alcuni paletti, ma è stato troppo poco. In Baviera Seehofer e la Csu hanno avviato il processo contro la Merkel e la Cdu. La tempesta non è ancora finita.