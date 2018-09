Mosca chiede discussione raid di Francia e Israele in Siria nel Consiglio di Sicurezza ONU

Il ministero della Difesa ha riferito che questa notte quattro caccia israeliani F-16 hanno bombardato alcune infrastrutture nei pressi della città siriana di Latakia, mentre la fregata francese "Auvergne" ha lanciato razzi contro il territorio siriano.

"Il fatto che i bombardamenti di uno Stato sovrano non rientrino all'interno del diritto internazionale è un dato di fatto indiscutibile. Penso che la questione debba essere discussa negli organi internazionali competenti, tra cui il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite," — ha detto Klintsevich.

Il ministero della Difesa russo ha riferito che questa notte è scomparso dai radar mentre si trovava a 35 km dalle coste siriane nel Mediterraneo l'aereo militare Il-20, di ritorno alla base russa in Siria di Khmeymim. Contemporaneamente l'aviazione israeliana effettueva raid a Latakia. Secondo il dicastero militare di Mosca, coprendosi dietro l'aereo russo, i piloti israeliani lo hanno reso bersaglio della contraerea siriana: l'Il-20 è stato abbattuto dal sistema di difesa aerea S-200. Quindici militari russi sono rimasti uccisi nell'incidente.

Il ministero della Difesa ha osservato che gli aerei israeliani hanno deliberatamente creato una situazione pericolosa nei pressi di Latakia: i radar dell'esercito israeliano non potevano non vedere l'aereo russo Il-20 mentre effettuava la manovra di atterraggio. In aggiunta Israele non ha avvertito il comando del contingente militare russo in Siria in merito all'operazione pianificata nell'area di Latakia. Il dicastero militare russo considera le azioni provocatorie di Israele come ostili e si riserva il diritto di intraprendere misure di risposta.

Klintsevich ha espresso la convinzione che le agenzie competenti di Russia e Siria condurranno un'inchiesta comune per determinare le cause della sciagura.