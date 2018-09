Caporedattrice Sputnik Simonyan accusa BBC di distorcere il significato delle sue parole

I "coniglietti" della BBC hanno pubblicato la mia intervista con tale titolo: "Margarita Simonyan: non ho basi per credere a Petrov e Boshirov".

"In realtà alla loro domanda "Credete a quello che dicono" ho detto qualcosa come: "Io credo solo a quello che ho visto con i miei occhi. Da questo punto di vista, non ho motivo di credere nelle parole di Petrov o Boshirov, ma ancora meno di ho ragione di credere nei vostri servizi segreti, perché per tutto il tempo della loro esistenza hanno mentito, e tutto il mondo sa che mentono", ha scritto.

"C'è una bella differenza", ha aggiunto la caporedattrice di Sputnik e RT.