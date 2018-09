Germania: comunità di migranti chiedono le dimissioni del Ministro degli affari interni

Un certo numero di comunità di migranti in Germania, così come alcune organizzazioni di beneficenza e di iniziative su immigrazione e lotta al razzismo, hanno inviato una lettera aperta al Ministro degli Interni tedesco Horst Seehofer chiedendo di dimettersi sullo sfondo dei suoi ultimi commenti sulla questione migratoria.

Il precedente Ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer ha affermato che la questione della migrazione è la radice di tutti i problemi politici nel paese.

Il canale osserva che tra i firmatari della lettera figurano l'organizzazione caritatevole Schulerpaten Deutschland, l'associazione Neue Deutsche Organization, la Comunità Turca in Germania, il Consiglio centrale della Serbia in Germania e altri.

Secondo gli autori della lettera aperta, Seehofer non prende sul serio la minaccia posta dal movimento radicale di destra in Germania, e quindi non può proteggere gli interessi di tutti i cittadini del paese.

"Come cittadini, siamo molto preoccupati per il nostro paese ora, siamo preoccupati perché gli estremisti di destra dominano le notizie, chiamano gli stranieri in strada riferendosi a noi! Siamo scioccati dai saluti nazisti e ricordiamo che in questo paese una volta c'è stato il nazismo. Siamo preoccupati perché noi e i nostri figli non possiamo camminare liberamente e in sicurezza a causa del nostro aspetto, dei nostri nomi o credenze", dice la lettera inviata a Seehofer.