Uomo di Manafort aveva chiesto ad Obama di “non lasciare l'Ucraina ai russi” - Politico

Un membro della campagna lobbistica organizzata da Paul Manafort, l'ex direttore della campagna elettorale di Trump, nel 2013 aveva inviato un messaggio al presidente degli Stati Uniti Barack Obama in carica in quel momento, con la richiesta di "non permettere ai russi di rubare l'Ucraina all'Occidente", scrive il quotidiano americano Politico.