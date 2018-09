Mosca risponde a proposta di Washington su ispezioni in centri chimici in Russia

In precedenza il Dipartimento di Stato aveva fatto sapere che gli Stati Uniti possono rinunciare al "duro pacchetto di sanzioni" contro la Russia a seguito del caso Skripal se Mosca darà il via libera ad ispezioni nei suoi centri chimici.

Come osservato dalla Zakharova, le autorità russe non reagiranno alle richieste con toni da ultimatum che vanno oltre la convenzione sulla proibizione delle armi chimiche.

Ha dichiarato che la parte russa ha completato la distruzione delle sue scorte di armi chimiche in presenza di un rigido monitoraggio internazionale nel settembre 2017 e continua a rispettare scrupolosamente tutti gli obblighi assunti nell'ambito della convenzione.

"In altre parole le attività di ispezione dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche in Russia non sono mai cessate e continuano a realizzarsi nel rigoroso rispetto della convenzione", ha chiarito la Zakharova.

Allo stesso tempo ha esortato gli Stati Uniti a liquidare il proprio arsenale chimico.

"Prima di tutto dovrebbero loro stessi rispettare gli impegni assunti nell'ambito della convenzione eliminando il proprio arsenale di armi chimiche. Non bisogna dimenticare che proprio Washington a suo tempo si era battuta affinchè nella convenzione fossero resi espliciti i tempi, era l'aprile 2007. Ora, nel 2018, gli Stati Uniti non hanno ancora smaltito le loro scorte impressionanti di agenti chimici", ha concluso la portavoce del ministero degli Esteri russo.