Mosca mette in guardia da soluzione di forza del conflitto nel Donbass

"Abbiamo esaminato nel dettaglio la situazione in Ucraina. Siamo concordi nel ritenere che gli accordi di Minsk non abbiano alternative. Su come muoversi verso la loro realizzazione è in corso una discussione specifica tra i leader dei Paesi del formato di Normandia, — ha detto Lavrov in una conferenza stampa a margine dell'incontro con il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas.

Ha auspicato che nel prossimo futuro da questo formato, così come dal gruppo di contatto, possano arrivare novità positive.

"Vorrei mettere in guardia con decisione quelli che puntano ad una soluzione di forza: sarà un disastro per il popolo ucraino, perché potrebbe polverizzarsi la sovranità e l'autorità dello Stato ucraino. Non si può far la guerra contro i propri cittadini," — ha sottolineato il capo della diplomazia russa.