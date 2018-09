Ministero Esteri francese stigmatizza parole su Hitler di funzionario ucraino

In precedenza il presidente del Parlamento ucraino Andriy Paruby aveva definito Hitler in un talk show della tv locale come "il più grande" democratico. Ha aggiunto che ha studiato la democrazia diretta "a livello scientifico" ed ha esortato a non dimenticare il "contributo" del führer al suo sviluppo. L'opposizione parlamentare ha chiesto le sue dimissioni dopo queste dichiarazioni.

"La Francia condanna con decisione qualsiasi giustificazione del nazismo", ha dichiarato un funzionario del ministero degli Esteri francese oggi.