"Il 18 settembre a Mosca ci saranno i colloqui tra il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro ungherese Viktor Orban, in visita ufficiale in Russia. Verranno discusse le tematiche più importanti per l'ulteriore sviluppo della cooperazione russo-ungherese, nonché le questioni internazionali di attualità," — si afferma nel comunicato.