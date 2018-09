Opinione: presenza militare USA in Grecia si riflette negativamente su UE

Gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione un uso più attivo delle basi navali e delle basi aeree greche per le loro operazioni a causa delle crescenti tensioni con la Turchia Washington, ha scritto in un Mercoledì quotidiano The Wall Street Journal.

"Da un punto di vista politico, i rapporti degli Stati Uniti e Grecia sono ad un alto livello, e i due paesi condividono le preoccupazioni circa il partner della NATO: la Turchia", il quotidiano ha scritto il Wall Street Journal.

Secondo i funzionari degli Stati Uniti, gli USA vedono l'opportunità di espandere l'uso esistenti infrastrutture militari in Grecia, così come maggiore spiegamento di truppe su base temporanea. Nel frattempo, con tutti i potenziali vantaggi, l'uso più frequente delle strutture militari in Grecia non è considerato da Washington come una sostituzione o un rimborso della base aerea di Incirlik in Turchia, assicurano le fonti dei giornali.

L'ex deputato del parlamento turco del Partito di giustizia e sviluppo (AKP), capo del Centro balcanico per gli studi strategici Rifat Sait, commentando queste informazioni in un'intervista con Sputnik, ha sottolineato che tali azioni degli Stati Uniti avranno un impatto negativo sia sulla Grecia che sull'UE nel suo complesso.

"La posizione degli Stati Uniti su questo tema è ben nota. L'America ha condotto attività analoghe nei Balcani per diversi anni, prima in Bulgaria, e ora in Grecia. Ci sono diversi punti da analizzare. Prima di tutto, non si può paragonare la posizione geopolitica della Turchia e il suo potenziale militare con la Grecia, la Bulgaria o qualsiasi altro paese. Che, a proposito, è enfatizzato nell'articolo del WSJ. In secondo luogo, nessuno dei paesi in cui gli Stati Uniti hanno aumentato la propria presenza militare trae vantaggio da questo. Gli Stati Uniti hanno sfruttato il territorio di questi paesi solo nei loro interessi, che alla fine hanno portato a conseguenze negative per questi paesi. Anche qui la Grecia non farà eccezione, Atene da questa iniziativa di Washington non ci trarrà nessun vero vantaggio. Inoltre, avrà un impatto negativo sull'UE, di cui la Grecia è membro. Credo che Germania e Francia siano particolarmente preoccupate per questo allineamento delle forze. Nel frattempo, la Turchia non è interessata, in quanto persegue una politica indipendente nel campo della sicurezza nazionale e fra le mani ha uno strumento potente di influenza, la base di Incirlik" ha detto.

© AP Photo / Yorgos Karahalis NATO individua vicino Grecia 50 imbarcazioni che spiano gli USA

Secondo Sait le azioni degli Stati Uniti saranno racchiuse nelle acque del Mar Egeo: "ieri la Russia ha lanciato una grossa esercitazione, Vostok 2018, alla quale hanno preso parte militari cinesi, e la Turchia è un osservatore. È la preoccupazione dell'America riguardo le esercitazioni russe su larga scala che spingono Washington verso misure come l'intensificazione dell'attività militare in Grecia. Nel frattempo, tali attività statunitensi non produrranno alcun risultato, tranne che l'America sarà "bloccata" all'interno della regione dell'Egeo, confinando con la Grecia e la Bulgaria. Nel frattempo, la Turchia è in grado di pensare in modo ampio, valutando le sue capacità in Medio Oriente, nel Caucaso e nei Balcani ", ha concluso.

A sua volta, l'esperto di sicurezza turco Mete Yarar ha sottolineato il legame tra il rafforzamento della presenza militare statunitense in Grecia e la crescente tensione nel Mediterraneo:

"Non penso che l'intenzione statunitense di costruire la propria presenza militare in Grecia sia direttamente collegata alla crisi nei rapporti con la Turchia. Penso che questi due punti dovrebbero essere considerati separatamente l'uno dall'altro. Credo che questo passo di Washington sia principalmente causato dalla preoccupazione sorta a causa del rafforzamento delle posizioni della Russia e della Cina nel Mediterraneo", ha detto Yarar.

Nel frattempo, il professore di geopolitica presso l'Università di Parigi 1 Panthéon-Sorbonne, Georgos Prevelakis, commentando la questione sull' espansione della presenza militare USA in Grecia, ha detto: "Gli Stati Uniti sanno che il Mediterraneo orientale è diventata una zona di crescenti controversie tra le grandi potenze, che ha recentemente visto l'entrata della Cina. Nonostante lo spostamento di interesse nel Pacifico, naturalmente, l'America cercherà di rafforzare la sua presenza nel Mediterraneo. Poiché il governo greco accetta tale cooperazione, non sorprende che gli Stati Uniti si stiano muovendo in questa direzione ". Secondo Prevelakis, se il piano verrà attuato, non avrà un forte impatto sulle relazioni tra Grecia e Turchia. "Ci sono problemi molto più complicati. Non penso che questa vicenda cambierà in modo significativo la situazione. Una questione importante è come questo accordo influenzerà le relazioni greco-russe", ha concluso l'esperto.