"Spero che tutto si risolva, e che la parte inglese alla fine, si scusi per tutto il polverone alzato, e che trovine quelle persone che sono coinvolte nel caso Skripal e che in qualche modo la nostra vita cambierà", ha detto Boshirov in un'intervista con Sputnik ed RT.

A Salisbury il 4 marzo sono stati avvelenati l'ex ufficiale del GRU (Direttorato principale per l'informazione) Sergey Skripal, condannato in precedenza in Russia per alto-tradimento, e sua figlia Julia, evento che ha provocato uno scandalo internazionale. Londra crede che lo stato russo sia coinvolto nell'avvelenamento di Skripal con l'uso della sostanza A234, Mosca lo nega categoricamente.

La Russia ha ripetutamente suggerito un'indagine congiunta dell'incidente, ma Londra ha ignorato l'iniziativa e ha rifiutato di dare alla parte russa accesso la possibilità di incontrare gli Skripal. Inoltre, il Ministero degli Esteri ha colto in flagrante nel mentire il Premier britannico Theresa May: ha affermato che la sostanza chimicha fosse stata prodotta in Russia. Tuttavia, nel laboratorio di Porton Down questo è stato smentito.

All'inizio di settembre, Londra ha pubblicato le fotografie di due "sospettati nell'avvelenamento degli Skripal", sostenendo che si tratta di due agenti del Direttorato Principale per l'Informazione della Russia, (è un servizio segreto militare d'intelligence in continuità con i servizi segreti sovietici) Alexander Petrov e Ruslan Boshirov. A Mosca, hanno affermato che questi nomi in Russia "non dicono nulla" e hanno nuovamente invitato la Gran Bretagna a passare dalle accuse e dalle manipolazioni alla cooperazione.