Unione Europea ha prolungato le sanzioni individuali contro la Russia

Le sanzioni saranno in vigore fino al 15 marzo 2019. Questi includono il congelamento di beni e le restrizioni di viaggio.

Mosca, commentando questa scelta, ha osservato che la Russia va avanti per la sua strada e non presta attenzione alle sanzioni.

A marzo 2014, l'UE ha introdotto restrizioni individuali nei confronti di russi e ucraini, accusati di "minare l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina". Da allora, sono state regolarmente prorogate per sei mesi.

Allo stesso tempo, l'elenco delle sanzioni è stato costantemente ampliato sia per i cittadini dell'Ucraina, per i leader delle Repubbliche Popolari di Lugansk e Donetsk, e rappresentanti della milizia, così come dai politici russi, personaggi pubblici e le persone giuridiche. Ora l'elenco comprende 155 persone e 44 organizzazioni.

Mosca, a sua volta, ha più volte respinto le accuse di ingerenza nella questione Ucraina e ha dichiarato che parlare con lei nel linguaggio delle sanzioni è controproducente.