Israele, premier Netanyahu attacca l'Europa sull'Iran

Il capo del governo israeliano ha invitato gli europei ad intraprendere la strada degli Stati Uniti, che sono usciti unilateralmente dall'accordo internazionale sul programma nucleare iraniano ed hanno ripristinato le sanzioni contro Teheran.

"E' tempo per il mondo di unirsi nella lotta contro le organizzazioni terroristiche. In certa misura sta accadendo contro l'ISIS, ma non nel caso dell'Iran," — Netanyahu ha detto in una seduta del consiglio dei ministri.

"Al contrario vediamo come al momento l'Iran invia cellule terroristiche in Europa, mentre i leader europei cercano la riappacificazione", ha aggiunto.

Il termine "riappacificazione" è spesso usato in relazione alla politica dei Paesi europei nei confronti della Germania hitleriana negli anni precedenti lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale.

"La riappacificazione dell'Iran incita i suoi attacchi incessanti contro i valori delle società libere. E' arrivato il momento per i governi occidentali di unirsi agli sforzi decisi e risoluti dell'amministrazione Trump diretti contro il regime terrorista di Teheran," — ha concluso Netanyahu.