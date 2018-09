La risoluzione sull'Ungheria come punto di partenza per cambiare governance dell'Europa

"L'Unione Europea nel suo complesso e il Parlamento europeo come sua componente non per la prima volta cercano di influenzare la politica dei singoli Stati. In questo caso la ragione che ha attirato l'attenzione dell'UE è la posizione dell'Ungheria sulla politica immigratoria. E' comprensibile. I flussi di migranti che sono arrivati in Germania e in altri Paesi sono transitati attraverso l'Ungheria provocandole danni economici. L'Ungheria persegue una posizione particolare, inoltre porta avanti una politica sufficientemente indipendente non solo in materia di migrazione, ma anche in altre questioni, spesso questa posizione differisce dai Paesi più importanti", ha osservato Olenchenko.

L'esperto ha aggiunto che l'adozione della risoluzione sul rischio di allontanamento dell'Ungheria dai valori democratici di principio della UE suggerisce che Budapest dovrebbe assumere una "posizione collettivista".

L'esperto ha aggiunto che una misura come la perdita del diritto di voto dell'Ungheria nel Consiglio della UE è troppo irrealistica.

"Non esiste un precedente simile. Germania e Francia spingono per risolvere le controversie con una maggioranza semplice, non con l'unanimità. Ma se parliamo di privare l'Ungheria del diritto di voto nel Consiglio d'Europa, sarebbe una rivoluzione. Penso che la questione non verrà sollevata", ha concluso Olenchenko.