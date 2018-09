Mogherini: la stabilità in Libia è la chiave della sicurezza in Europa

L'Unione Europea deve prestare attenzione in primo luogo alla situazione in Libia, poiché dalla stabilità di questo Paese dipende il benessere dell'Europa, ha affermato oggi il capo della diplomazia di Bruxelles Federica Mogherini intervenendo all'Europarlamento.

"Siamo sempre stati vicini al popolo libico… abbiamo investito nella sanità, nei servizi di base, nella sicurezza e nella loro autonomia. Ora la necessità di tutto questo è cresciuta. E' importante per i libici, per noi, per gli europei, perché non c'è sicurezza e stabilità in Europa, se non c'è sicurezza e stabilità in Libia", ha detto la Mogherini.

Ha invitato il Parlamento europeo a proseguire gli sforzi per migliorare la situazione in Libia ed ha condannato l'attacco contro la compagnia petrolifera nazionale libica National del 10 settembre, così come l'attacco alla commissione elettorale libica dello scorso 2 maggio.