I giovani leader USA vogliono costruire relazioni con la Russia aggirando il governo

I membri del Consiglio americano dei giovani leader politici (American Council of Young Political Leaders, ACYPL), che sono in visita in Russia, hanno lo scopo, nonostante le difficoltà, di costruire delle relazioni ufficiali positive tra Mosca e Washington, ha detto a Sputnik il membro della delegazione Judith Garcia.

"La nostra delegazione è bipartisan: democratica e repubblicana. Un piccolo gruppo di leader locali che vogliono avere un'idea degli affari internazionali. Qui incontreremo i leader locali, politici, membri dei ministeri, per avere un'idea di quale sia tendenza, e la speranza di costruire rapporti più stretti con una nuova generazione di leader", ha detto Garcia, membro del consiglio comunale di Chelsea, nel Massachusetts, dal Partito Democratico. Secondo lei, la visita in Russia offre l'opportunità di costruire relazioni sulla base dell'esperienza personale e non delle informazioni dei media.

La delegazione ACYPL visita la Russia per la prima volta dal 2016. L'organizzazione, che esiste da più di mezzo secolo, scambia regolarmente delegazioni di giovani leader tra gli Stati Uniti e paesi di tutto il mondo. La prima delegazione americana visitò la Russia in epoca sovietica.

I delegati sono stati in Russia per quattro giorni, ieri hanno tenuto un incontro al Ministero degli Esteri dove hanno incontrato anche giovani rappresentanti.

"Il messaggio principale che abbiamo ricevuto è che ci sono problemi tra i governi, e ci sono connessioni tra società civili. Queste sono due esperienze diverse, quindi sì, ci sono problemi tra i nostri governi, e forse siamo nel punto più basso del nostro rapporti, ma l'esperienza di comunicare con i rappresentanti della società civile è favolosa, ci piace la Russia. Abbiamo provato il cibo, abbiamo visto le eccezionali infrastrutture di Mosca e speriamo di comprendere questa prospettiva diversa, per tornare nel nostro paese e condividerla", ha detto Garcia.

Oggi la delegazione di ACYPL ha tenuto un incontro con la dirigenza della Camera pubblica della Russia.

"Siamo estremamente soddisfatti con i rapporti attualmente esistenti tra Russia e Stati Uniti. C'è chiaramente ancora molto da fare. Come farlo ancora non lo so. La lotta politica interna negli Stati Uniti ha ancora troppa influenza" ha detto il capo della Camera Valery Fadeev durante l'incontro. Secondo lui, questo organo è pronto a lavorare sulla costruzione di relazioni tra i due paesi. "Sono fiducioso che nel prossimo futuro sarà in grado di trovare una soluzione, perché si è accumulata una grande inerzia. Proprio per questo questi incontri sono sempre più importanti", ha detto, invitando a riprendere intensi contatti tra i giovani.