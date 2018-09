In Occidente considerano ancora lo scenario della provocazione militare in Siria

Le teste calde "in alcune capitali occidentali non hanno ancora abbandonato lo scenario della provocazione militare in Siria, e la Russia si adopererà per impedirlo", ha dichiarato il viceministro degli esteri Sergey Ryabkov.

Secondo lui, Mosca "mette in guardia contro una possibile nuova provocazione con l'uso di sostanze chimiche dei terroristi, per poi addossare la responsabilità per ciò che è accaduto al governo di Damasco con successivi attacchi".

"Questo scenario è stato interpretato molte volte, è così ovvio, trasparente per noi, ne stiamo parlando costantemente, sfortunatamente, alcune teste calde in alcune capitali Occidentali non si danno per vinte, ma continueremo a lavorare", ha detto Ryabkov ai giornalisti.