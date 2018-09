Kosovo: una nuova epoca di pace o un conflitto ancora acceso?

Venerdì si è svolto un incontro della leadership di UE, Serbia e Kosovo con il fine di risolvere la situazione delle frontiere ed evitare un nuova crisi nei Balcani. “I nuovi confini sostenuti da Russia e USA non sono una soluzione definitiva”, ha detto l’esperto per le questioni di sicurezza del partito di Sinistra al Bundestag Aleksandr Neu.

Durante l'incontro di venerdì del commissario UE per la politica estera Federica Mogherini con il presidente serbo Aleksandar Vucic e il primo ministro del Kosovo Hashim Thaci, c'è stato un piccolo scandalo. Come ha scritto il giornale austriaco Wiener Zeitung, "il presidente serbo ha inaspettatamente rifiutato l'incontro programmato con il suo collega kosovaro Hashim Thaci durante il proseguimento dei negoziati sul Kosovo a Bruxelles". Tuttavia, secondo i giornalisti, Federica Mogherini intende continuare i negoziati, che vengono condotti con la mediazione dell'UE a settembre.

Poco prima, al forum europeo ad Alpbach, nel Tirolo, Vučić e Tachi hanno dichiarato che erano alla ricerca di una soluzione "liberale" al problema che avrebbe dovuto essere raggiunta senza interferenze esterne. Quindi il capo del governo del Kosovo ha dichiarato: "Il Kosovo è interessato ad un accordo giuridicamente vincolante con la Serbia. Ora siamo in grado di raggiungerlo. " Tuttavia, ha notato che rimane molto poco tempo.

Entrambe le parti prevedono di dividere il Kosovo "lungo i confini etnici", ha riferito Spiegel Online venerdì. È questo il tema che è oggetto dei colloqui di Bruxelles. Quindi, la città di Mitrovica, dove la maggioranza della popolazione è serba, dovrebbe passare alla Serbia. Il Kosovo per questo dovrebbe ricevere un "risarcimento" ottenendo la valle di Presevo, dove vivono principalmente albanesi. Tachi, secondo il quotidiano online, ha dichiarato: "Non è affatto facile, è molto, molto difficile. Pertanto, la decisione deve essere sostenuta all'unanimità".

Un conflitto congelato o ancora acceso?

Sono diversi mesi che gli osservatori internazionali avvertono che un nuovo " conflitto caldo" potrebbe scoppiare in Kosovo. Da febbraio 1998 a giugno 1999, la regione è stata inghiottita da una guerra a cui parteciparono le forze della NATO. Molti esperti capiscono che senza il consenso di Belgrado ad un compromesso con Pristina, il Kosovo continuerà a restare in uno stato di "conflitto congelato" permanente.

Secondo l'esperto di sicurezza Alexander Neu (partito della Sinistra), la maggioranza albanese in Kosovo ha ottenuto l'indipendenza unicamente attraverso il sostegno della NATO. "Questa è stata una violazione delle norme legali internazionali, perché la Serbia è stata privata della parte del territorio senza il consenso di Belgrado", ha detto in un'intervista con Sputnik. Ora la leadership serba comprende che "non otterrà il Kosovo come la "culla"della nazione serba". Allo stesso tempo, il governo di Pristina è pronto per il riavvicinamento con la Serbia ed è aperto allo scambio di territori.

Noah ha sottolineato: "Il sud-est dell'Europa, cioè i Balcani, non è mai stato veramente sovrano. Con l'eccezione della guerra fredda, quando la Jugoslavia a causa della sua "politica di manovre" riuscì a restare indipendente, i Balcani sono stati per secoli "merce di scambio" per le grandi potenze. Ciò significa che gli abitanti di questa regione non si sono mai sentiti un tutt'uno e non hanno mai potuto prendere decisioni liberamente. E ora nulla è cambiato. "

"Gli Stati Uniti, a loro volta, hanno deciso di sostenere lo "scambio", al fine di evitare un aggravamento della situazione. E questa è una buona idea. Anche la Russia è d'accordo su questo. Ma se riuscirranno nell'accordo, allora l'UE rimarrà "con le mani vuote". E voglio che Bruxelles rimanga "con le mani vuote", perché la decisione deve essere presa dal popolo del Kosovo", ha sottolineato il parlamentare tedesco.

La Commissione Europea, secondo quanto riportato dai media, accoglie con favore l'idea di uno scambio di territori tra Serbia e Kosovo. "Al momento, tuttavia, le parti dovrebbero discutere di queste o di altre idee con la partecipazione dell'Unione Europea", ha dichiarato il Commissario Europeo per l'allargamento Johannes Hahn (Austria, Partito Popolare) in un'intervista con la televisione ORF. Per l'Europa, questo, ha detto, sarebbe una conferma della sua capacità di risolvere i problemi.

Domenica, il presidente serbo ha delineato il progetto di un viaggio in Kosovo, nonché il piano di un discorso davanti alla popolazione prevalentemente serba di Mitrovica, situata nel nord del Kosovo. Secondo il quotidiano Die Welt, "i governi di Serbia e Kosovo dovrebbero comportarsi in modo responsabile". L'accordo finale tra Serbia e Kosovo sarebbe di "importanza fondamentale" per i Balcani occidentali, ha aggiunto. Dopotutto, anche il Montenegro e il Kosovo sono riusciti di recente a concordare il cambio delle frontiere.