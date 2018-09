Il Sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, Mark Lawkok, ha chiesto una soluzione al problema di Idlib in Siria per evitare che si trasformi nel più grave disastro umanitario del nostro tempo.

"Ci devono essere soluzioni per risolvere questo problema in modo che nei prossimi mesi a Idlib non si verifichi la peggiore catastrofe umanitaria del XXI secolo con il maggior numero di vittime umane", ha detto AFP.

In precedenza il Ministero degli Esteri ha detto che la Russia non può ignorare l'aggressione dei terroristi che si sono trincerati a Idlib, utilizzando come scudo la zona di de-escalation.

Attualmente, il territorio della provincia nord-occidentale non è controllato dalle forze governative della Siria. Qui ci sono i militanti dell'opposizione armata.