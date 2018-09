In precedenza la presidente della camera alta del Parlamento russo Valentina Matvienko aveva riferito di aver consegnato una lettera di Putin al leader della Corea del Nord Kim Jong-un.

"E' stata delineata la posizione nella normalizzazione coreana ed stato confermato l'invito per recarsi in Russia in un momento favorevole", ha detto Ushakov, rispondendo alla domanda sui contenuti del messaggio di Putin.