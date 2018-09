Tsipras ha in programma una visita in Russia entro la fine dell'anno

Il primo ministro greco Alexis Tsipras ha dichiarato di avere ricevuto un invito per recarsi in Russia quest'anno e che i diplomatici prepareranno la sua visita.

"Ho un invito per recarmi a Mosca nel 2018 ed incontrare il presidente Vladimir Putin. Sapete che di recente i nostri rapporti hanno attraversato alcune piccole vicissitudini. Abbiamo dato un messaggio che dovevamo dare. Penso che dovevamo darlo,"

— ha detto Tsipras in una conferenza stampa all'83esima Esposizione Internazionale di Salonicco, riferendosi all'espulsione dei diplomatici russi e alla risposta speculare di Mosca.

"Ora lavoriamo per la normalizzazione e per rafforzare la cooperazione in diversi settori", ha detto il primo ministro greco.

Secondo Tsipras, si svolgerà una sessione della commissione congiunta sulla cooperazione.

"Tornando alla vostra domanda, ho un invito, penso che a breve i diplomatici dei due Paesi lavoreranno per determinare quando avrà luogo la visita", ha concluso Tsipras.