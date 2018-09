Belgrado: “bozza d'accordo con le autorità del Kosovo non esiste”

Nel fine settimana il presidente Vučić si trova in visita nella regione contesa. Oggi nella città a maggioranza serba di Kosovska Mitrovica si sono riunite migliaia di persone con le bandiere serbe per ascoltare l'intervento del capo di Stato.

"Vogliamo l'accordo con gli albanesi o il proseguimento dell'agonia, da cui ci perdiamo tutti? E' solo una questione di tempo, un anno, cinque o dieci… Abbiamo una bozza di risoluzione a Bruxelles, come dice tutto il mondo e quelli in Serbia che non hanno mai partecipato ai negoziati e non ne hanno idea?!", — Vučić ha posto questa domanda alle migliaia di persone riunitesi.

"Qui, davanti a voi, lo dico nel modo più responsabile e aperto: non esiste! Non c'è alcuna bozza d'accordo, non ci siamo nemmeno vicini, ma per la prima volta siamo ben consapevoli che dobbiamo parlare e cercare di rendere migliori i nostri rapporti!" — ha detto il capo di Stato serbo.

L'intervento è stato trasmesso dalla televisione nazionale.

Ha sottolineato di essere arrivato in Kosovo con un piano concreto di investimenti e di sviluppo delle infrastrutture in tutti i 10 comuni a maggioranza serba.

Vučić ha inoltre ringraziato la Russia per il continuo sostegno della Serbia sul Kosovo.

Le strutture kosovaro-albanesi a Pristina nel febbraio 2008 hanno dichiarato unilateralmente l'indipendenza dalla Serbia. Le autorità serbe, sotto la pressione di Bruxelles e per il riavvicinamento di Belgrado con l'Unione Europea, oltre che per rendere più facile la vita ai cittadini serbi della regione, nel 2011 sono state costrette ad avviare i negoziati per la normalizzazione dei rapporti con gli albanesi del Kosovo con la mediazione della UE.