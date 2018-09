La Crimea è stata a lungo un territorio russo e tale rimarrà per sempre, ha detto il rappresentante della delegazione bulgara in visita nella penisola, l'analista geopolitico Valentin Vatsev.

La delegazione era composta da dieci rappresentanti di aziende e istituzioni scientifiche. Gli ospiti prendono parte al festival internazionale "Incontri bulgari".

"C'è aria di festa. La gente non ha dimenticato che alcuni anni fa in Crimea è avvenuto qualcosa di molto importante. Possiamo vedere che la Crimea è tornato ad essere parte della Russia grazie alla forza di volontà e alle soluzioni solide della società della penisola. Il popolo della Crimea ha deciso da sé dove vuole vivere, e di essere libero nel paese in cui il suo cuore lo ha guidato", ha detto a Sputnik Vatsev.

Allo stesso tempo, l'analista ha chiesto di non prestare attenzione alla propaganda anti-russa. "Non credete alla stupida propaganda occidentale, secondo la quale la Russia ha staccato un pezzo sacro di terra ucraina. La Crimea è stata per lungo tempo parte della Russia, e così sarà per l'eternità…", ha detto il rappresentante della delegazione.