Elezioni municipali a Mosca: il sindaco Sobyanin si reca ai seggi

Tradizionalmente Sobyanin si reca al seggio numero 90 in via Nikolaev, 5.

"Per me, oggi è un giorno molto importante. In realtà, mi preoccupo molto, come uno scolaretto agli esami, esami ai quali si sta preparando da almeno gli ultimi cinque anni. Questo è un giorno importante, un giorno importante per tutta la città, per tutti noi, per Mosca", ha detto ai giornalisti.

Il sindaco si è anche congratulato con i moscoviti durante il giorno della città. "Buone vacanze e buona città, amici!" ha aggiunto Sobyanin.

I candidati per l'elezione sono il sindaco uscente Sergey Sobyanin, il capo del distretto comunale Tagansky Ilya Sviridov di Russia Giusta, il deputato della Duma Mikhail Degtyarev del LDPR, l'ex deputato della Duma di Stato Vadim Kumin dal Partito Comunista e l'ex proprietario di SU-155 Mikhail Balakin di Unione dei Cittadini.