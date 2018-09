Kiev definisce sconfitta accordo su Mar d’Azov del 2003

La firma dell’accordo con la Russia sulla cooperazione nel Mar d'Azov nel 2003 è stata una sconfitta formale per l'Ucraina. Lo ha scritto in un articolo congiunto per la testata Zerkalo Nedeli il viceministro degli esteri per l'integrazione europea Elena Zerkal e il consigliere del Ministro Taras Kachka.

Gli autori di questo articolo considerano il trattato come un fallimento per l'Ucraina e focalizzando l'attenzione sul punto che determinav il Mare di Azov e lo Stretto di Kerch acque interne della Russia e dell'Ucraina. Sostengono che Mosca "ha raggiunto del proprio nel trattato dopo una schietta minaccia di uso della forza" durante la contesa per l'appartenenza dell'isola di Tuzla nello stretto di Kerch.

"È stata una sconfitta dell'Ucraina? Formalmente sì", si legge nel materiale.

Secondo Kachka e Zerkal, la Russia ha concluso questo accordo per "lasciare tutto come era ai tempi dell'Unione Sovietica". Allo stesso tempo, secondo i diplomatici ucraini, il concetto di acque interne non si è realizzato. L'unico elemento funzionante è la libertà di navigazione delle navi russe e ucraine in tutto il Mar d'Azov, sottolineano.

"Tutti gli altri diritti sovrani sono rimasti individuali, e ciascuna parte li ha realizzati nella sua parte di Azov. E la base legale internazionale per la realizzazione di questi diritti era appunto la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, cioè" le acque interne dei due Stati, ma la sovranità generale dei due stati nell'area idrica Il mare di Azov non è mai stata così", si afferma nell'articolo.

L'accordo di cooperazione nel Mar d'Azov è stato firmato dai presidenti di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Leonid Kuchma nel dicembre 2003. Il documento contiene cinque articoli. Oltre alle disposizioni menzionate sullo stato delle acque si dice che il Mar d'Azov è la linea di confine di Stato, afferma la libertà di navigazione di imbarcazioni commerciali, militari e di governo sotto le bandiere di Russia e Ucraina, garantisce il passaggio di navi di paesi terzi con invito o autorizzazione di una delle parti, e sottolinea che le controversie tra le parti sono risolte attraverso consultazioni e negoziati tra di esse.

In precedenza, Elena Zerkal ha detto che Kiev non ha intenzione di interrompere o prolungare questo accordo.

Kiev accusa Mosca di bloccare le navi dirette ai porti dell'Ucraina attraverso lo Stretto di Kerch, motivo per cui le navi sono ferme e i loro proprietari subiscono delle perdite. Allo stesso tempo, il vice ministro degli esteri dell'Ucraina Elena Zerkal ha dichiarato che le guardie di frontiera russe non hanno violato il protocollo ispezionando le navi ucraine nel Mar d'Azov. Le guardie di frontiera della Crimea del FSB hanno riferito che le ispezioni delle navi straniere sono condotte in conformità con la legge marittima internazionale, non ci sono state osservazioni e richieste da parte degli armatori.