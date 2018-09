Consiglio della Federazione: "Kim Jong-un è favorevole all’unificazione delle due Coree"

"Il leader nordcoreano è determinato a muoversi in questa direzione, verso l'unificazione delle due Coree. Si tratta di nuovo di una strada a doppio senso. Con la consapevolezza che alcuni attori regionali ed extra-regionali non sono interessati all'unificazione delle due Coree, perché in questa maniera è più facile manipolarle e mantenere specifiche posizioni vantaggiose nella regione", ha detto Matvienko.

La presidente della camera alta del parlamento russo, Valentina Matvienko, ha tenuto un incontro con il capo della Corea del Nord sabato.