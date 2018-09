Summit di Teheran, fronte comune contro le sanzioni di Trump

Sono stati proprio gli sforzi dei presidenti di questi paesi che sono riusciti a compiere progressi significativi nella questione siriana, nonostante qualche scontro di posizioni su certe questioni.

Quest'anno Vladimir Putin, Hassan Rouhani e Recep Tayyip Erdogan si sono già incontrati ad Ankara per discutere l'attuazione della risoluzione 2401 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul cessate il fuoco in tutta la Siria.

E ancora, a Teheran, i leader dei tre paesi discuteranno di una serie di problemi. Gli esperti iraniani intervistati da Sputnik ritengono che la pressione degli Stati Uniti sulla liberazione di Idlib sia la questione più prioritaria che sarà discusso da Putin, Erdogan e Rouhani.

Ecco cosa ha detto a questo proposito l'esperto in geopolitica iraniano, esperto del Medio Oriente, ex-capo dell'agenzia di stampa statale iraniana MehrNews, Hassan Hanizadeh:

"Il vertice trilaterale dei presidenti di Turchia, Russia e della Repubblica Islamica dell'Iran sarà uno degli incontri più importanti per la regione del Medio Oriente, poiché verranno prese serie decisioni che determineranno il destino di un certo numero di paesi della regione, specialmente per quanto riguarda la Siria. Ora questo paese sta attraversando una fase difficile: l'esercito governativo siriano sta per condurre un'operazione decisiva per liberare dalle grinfie delle formazioni terroristiche una regione strategica della Siria, la provincia di Idlib. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti, alcuni paesi occidentali e i loro alleati regionali stanno facendo il possibile per impedirlo, sperando che la città di Idlib rimanga un baluardo di gruppi terroristici. Pertanto, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Israele minacciano attivamente la Siria. Inoltre, gli Stati Uniti hanno persino chiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU per valutare la situazione a Idlib.

Senza dubbio, il vertice della Russia, della Turchia e dell'Iran sarà un passo importante nel prendere decisioni importanti sulla Siria, per aiutare le autorità dei paesi arabi e per sbarazzarsi dei terroristi il ​​più presto possibile, che operano ancora indipendentemente in Siria".

Afife Abedi, membro del gruppo di ricerca sulla regione eurasiatica del Centro Scientifico di ricerca strategica del Consiglio per la sotto la guida suprema dell'Iran, ha detto che il tema primario dovrebbe essere un fronte comune per resistere congiuntamente alle pressioni degli Stati Uniti in Siria, così come contro la politica delle sanzioni:

"Sicuramente l'argomento più importante dei negoziati tra i leader dei tre paesi sarà la soluzione della crisi siriana. L'imminente incontro è il risultato di precedenti negoziati ad Astana, Sochi e Ankara, nonché un segnale importante e allarmante per il fronte degli oppositori a una soluzione pacifica in Siria. Come sappiamo, la proficua collaborazione di Mosca, Teheran e Ankara in Siria non dà pace agli Stati Uniti. Nonostante il fatto che la Russia, l'Iran e la Turchia in una certa misura perseguono interessi leggermente diverse alla luce della crisi siriana, tuttavia, l'illegale presenza militare degli Stati Uniti in Siria continua a provocare estrema ansia e paura alle porte questi paesi. Prendi la stessa Turchia. Un paio di anni fa, la sua posizione sulla questione siriana non coincideva né con quella iraniana né con quella russa. La Turchia ha cambiato la sua posizione solo con il passare del tempo e alcuni eventi nella regione. E ora la presenza degli Stati Uniti in Siria e la loro assistenza attiva ai curdi rappresentano una grande minaccia per la Turchia. Non vede più un alleato negli Stati Uniti.

Gli eventi degli ultimi 2-3 anni hanno mostrato che l'alleanza Turchia-Iran-Russia sul fronte siriano e regionale ha un alto potenziale contro gli avversari occidentali, che, nonostante qualche disaccordo, dovrebbe essere rafforzata e crescere".

Inoltre, gli esperti sono convinti che la situazione dei tre paesi nella guerra economica scatenata da Trump li abbia uniti dietro un unico fronte per resistere contro le sanzioni statunitensi. Così Afifeh Abedi ha osservato che:

"Non è solo la questione siriana che fa incontrare i leader di Russia, Turchia e Iran intorno al tavolo dei negoziati. I nostri paesi si trovano per vari motivi sulla stessa barca: sotto la pressione degli Stati Uniti con una guerra economica. Pertanto, a Teheran, sia nel formato trilaterale che in quello bilaterale, saranno discusse iniziative per rafforzare l'integrazione economica sotto le sanzioni americane".

Hassan Hanizadeh è convinto che, oltre all'agenda politica regionale, i leader dei tre paesi discuteranno necessariamente la strategia commerciale progettata per contrastare le sanzioni economiche di Trump. Il suo fattore chiave potrebbe essere la transizione verso una nuova modalità di accordi reciproci con il totale rifiuto del dollaro statunitense:

"D'altra parte, tutti e tre i paesi, Russia, Iran e Turchia, sono ora minacciati dagli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump negli ultimi mesi ha introdotto una serie di sanzioni unilaterali contro i tre paesi: Russia, Iran e Turchia. Pertanto, è del tutto possibile prevedere che uno dei temi chiave del vertice potrebbe essere la questione del rafforzamento del commercio e dell'integrazione economica dei tre paesi e l'adozione di una strategia per contrastare le sanzioni di Trump. È probabile che questa strategia economica si basi sul rifiuto totale del dollaro nel commercio di questi paesi e sulla scelta di una valuta alternativa. Cioè, possiamo dire che un tale passo sarà una risposta alle azioni aggressive di Trump contro i tre paesi. Pertanto, i risultati del vertice tripartito diventeranno sicuramente cruciali per la sicurezza della regione. Inoltre, si formerà un solido fronte economico, che sarà in grado di resistere alle sanzioni di Trump".