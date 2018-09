Casa Bianca prepara una nuova strategia per combattere il terrorismo

"Molto presto la Casa Bianca pubblicherà una nuova solida strategia anti-terrorismo, sarà un monito ai nostri nemici e spianerà la strada per la vittoria", ha affermato la Nielsen intervenendo alla George Washington University.

Secondo la rappresentante dell'amministrazione americana, i nemici degli Stati Uniti non sono solo i terroristi, ma anche i criminali che "usano lo stesso ambiente dei terroristi per creare cartelli di potere con reti allargate".

Kirstjen Nielsen ha osservato che l'era in cui terroristi e criminali avevano un raggio d'azione limitato ad alcune aree geografiche è ormai una cosa del passato mentre ora è una questione di lotta costante a prescindere dalla loro posizione.

"Dopo l'11 settembre, la nostra strategia è stata quella di combattere i nemici al di fuori "per non combattere contro di loro qui. Purtroppo questo non è più il mondo in cui viviamo. I nostri nemici non rispettano i confini e non sono limitati dalla geografia, le minacce odierne esistono in un mondo senza confini. Dobbiamo agire allo stesso modo", ha sottolineato la Nielsen.