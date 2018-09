Poroshenko ad incontro con Kurz fa battuta inappropriata

Il presidente ucraino ha affermato che è impossibile frenare la Russia con gli eventi sportivi e i "matrimoni con i cosacchi".

"V'è una chiara comprensione che nessuna Coppa del Mondo di calcio, e nessune nozze con i cosacchi sia in grado di fermare gli aggressori russi; può essere posizione coordinata efficace, quella che adesso con il signor Cancelliere stiamo ora dimostrando," Poroshenko ha detto nel suo discorso, registrato in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Come scrive il quotidiano, con la frase "matrimonio con i cosacchi" Poroshenko intendeva il matrimonio del Ministro degli Esteri austriaco Karine Kneissl, al quale hanno partecipato Putin e Kurz. A questo evento, Putin ha omaggiato il Ministro con un coro cosacco russo, quindi l'affermazione di Poroshenko è parsa "ambiguo e ironico" in relazione al Cancelliere, ha detto Strana.ua.

Il giornale ha anche detto che la dichiarazione parsa molto strana dopo la richiesta Poroshenko all'Austria di fornire assistenza finanziaria all'Ucraina.

Inoltre, durante il discorso il presidente dell'Ucraina ha anche commesso una violazione dell'etichetta diplomatica, annunciando l'anno della cultura ucraina in Austria.

"Oggi abbiamo concordato che l'anno 2019 sarà proclamato l'anno della cultura ucraina in Austria, ringrazio Sebastian per l'iniziativa e per aver reso possibile questa visita, per la nostra amicizia, per una posizione determinata e di principio", ha detto Poroshenko.

La pubblicazione osserva che i politici dovrebbero parlare di questo per i loro paesi, e che l'iniziativa per l'anno della cultura ucraina avrebbe dovuto essere presentata solo dal cancelliere austriaco.