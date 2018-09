Autorità francesi propongono di non dare accreditamento a giornalisti RT e Sputnik

Il documento di più di duecento pagine, dal titolo "manipolazione dell'informazione: una sfida per le nostre democrazie" è stato preparato dal Centro di Analisi, previsione e di strategia (CAPS) del Ministero degli Affari Esteri e dall'Istituto di studi strategici (IRSEM) Ministero della Difesa del paese.

Il gruppo di lavoro per la preparazione del documento è stato istituito nel settembre dello scorso anno. Gli autori hanno visitato un certo numero di paesi e tre organizzazioni internazionali: l'UE, la NATO e l'OSCE, dove "hanno condotto un centinaio di incontri con funzionari e rappresentanti della società civile."

Nella prefazione si osserva che il rapporto è un prodotto di "consapevolezza del pericolo che la manipolazione delle informazioni ha sulla nostra democrazia" e si sostiene che "le ripetute ingerenze avvenute dal 2014 Ucraina, nel Bundestag, nel referendum olandese, nella Brexit e nelle elezioni americane hanno dimostrato che nessuna democrazia occidentale, neanche la più grande, sono inviolabili".

"Questo rapporto non è, e non deve essere considerata la posizione ufficiale del governo francese che non è anche una posizione definitiva:. In futuro continueremo ad esplorare questo tema entro i confini della nostra competenza" ha dichiarato in premessa.

"Questo rapporto non è e non dovrebbe essere considerato la posizione ufficiale del governo francese, né è una posizione definitiva: in futuro continueremo a studiare questo argomento nell'ambito delle nostre competenze", si legge nell'introduzione.

Cinquanta raccomandazioni sulla "marginalizzazione"

Nel rapporto, c'è un elenco di 50 raccomandazioni, di consigli "generali"e raccomandazioni a paesi, società civili e privati. Il paragrafo 19 è intitolato "Marginalizzare gli organi di propaganda straniera". "Innanzitutto vale la pena chiamarli per nome… E poi… non bisogna dare l'accredito e non invitare alla conferenza stampa i giornalisti", consigliano gli autori del documento.

Come illustrazione della proposta "chiamiamoli per nome" c'è una citazione del discorso Emmanuel Macron a Versailles in una conferenza stampa con Vladimir Putin, in cui il leader francese, senza fornire delle prove attestate, ha accusato Sputnik e RT di aver "ripetutamente creato fake news su di lui e la sua campagna "durante la campagna elettorale".

Nel testo della relazione si ricorda 60 volte la Russia, 48 volte il Cremlino, 14 volte l'Agenzia Sputnik, così come 10 il canale tv RT. In particolare, si sostiene che RT e Sputnik sono "manipolatori di informazioni", di essere "inventori di fake news" e di "falsificare" i documenti, traduzioni e interviste. "Condanniamo proprio questo, e non un punto di vista", dichiarano gli autori del rapporto, sottolineando che i media russi possono avere il diritto di difendere il punto di vista russo.

Analizzando il caso del Macron Leaks, sulle pubblicazioni di Sputnik e la fuga di dati dal computer di un membro dello staff elettorale di Macron il giorno prima delle elezioni presidenziali francesi, gli autori del rapporto elencano le "lezioni apprese". Uno di questi è intitolato "Per screditare i media di propaganda". Descrive come ai giornalisti RT e Sputnik è stato negato l'accreditamento dal 27 aprile 2017 e fino alla fine della campagna elettorale.

Come argomentazione, sostengono che "questi media non lavorano nel giornalismo, ma nella propaganda". Questi specifici criteri per distinguere il giornalismo dalla propaganda non vengono però inclusi nel rapporto.

Inoltre, il documento non fornisce di nuovo alcuna prova reale della cosiddetta "ingerenza" della Russia nei processi politici in Occidente, gli autori si limitano alle proprie dichiarazioni e alle precedenti affermazioni non provate. Il rapporto dice anche che "un tentativo di influenzare l'elezione del presidente francese nel 2017" ha convinto gli autori dell'importanza di studiare questo argomento.

L'amarezza dei media russi rispetto all'Occidente

La situazione con i media russi in Occidente è diventata sempre più difficile negli ultimi anni. Nel novembre dello scorso anno, il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione, che fa riferimento alla necessità di contrastarli, che considera come principali minacce Sputnik e RT.

Inoltre, all'inizio di gennaio, Macron ha dichiarato la preparazione in Francia di una "legge contro le fake news". Il documento espande i poteri del Consiglio Superiore per le risorse audiovisive della Francia (CSA), in particolare per quanto riguarda i "media relativi agli stati esteri". Come tali media in articoli dedicati alla legge, vengono citati ripetutamente solo il canale RT TV e l'agenzia Sputnik.

Un certo numero di politici occidentali, tra cui Macron, nonché senatori e membri del Congresso degli Stati Uniti, hanno accusato Sputnik e RT di aver interferito nelle elezioni negli Stati Uniti e in Francia, senza però fornire alcuna prova. A Mosca, hanno definito tali affermazioni infondate.

Margarita Simonyan, redattore capo della RT, ha ripetutamente respinto tali attacchi e ha anche affermato che l'intellighenzia francese si è dimenticata della libertà, dell'uguaglianza e della fratellanza. Inoltre, dopo il rifiuto dell'Eliseo di accreditare i giornalisti di RT France, Simonyan ha consigliato a Macron di rileggere attentamente la costituzione del suo paese.