Poroshenko nomina McCain “Eroe dell’Ucraina"

Il presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko ha preso parte alla cerimonia d'addio del Senatore americano John McCain, ringraziandolo per l'appoggio del paese, riporta il sito ufficiale del capo dello stato.

Nel suo discorso, il presidente ucraino ha sottolineato che McCain era "un grande amico" di Kiev e un combattente per "gli ideali di democrazia e libertà". Secondo Poroshenko, il senatore sarà ricordato dagli ucraini in quanto "con —26°C gradi parlò in piazza Maidan senza cappotto".

"Sei un vero eroe dell'America, ma sei anche un vero eroe dell'Ucraina", ha concluso Poroshenko.

© AP Photo / Ralph Freso McCain in un discorso di addio ha criticato la politica di Trump

Il senatore dell'Arizona John McCain è deceduto il 25 agosto all'età di 81 anni. Ha combattuto per un anno contro una forma aggressiva di cancro al cervello.

McCain era uno dei politici più autorevoli e rispettati degli Stati Uniti. Dal 1982 è stato membro della Camera dei rappresentanti e poi senatore.

Il politico aveva la reputazione di essere un "falco" e di aver preso una posizione estremamente dura nei confronti di Mosca, criticando costantemente la leadership russa. In particolare, sosteneva l'incremento delle sanzioni. McCain ha definito la Russia un "distributore di benzina, travestito da paese".