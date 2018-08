Donbass, Cremlino smentisce Hollande: nessuna minaccia di Putin a Poroshenko nel 2015

Allo stesso tempo Peskov ha sottolineato che Putin ha una posizione ferma sulla questione del sostegno alla popolazione russofona.

"No, ero presente in quasi in tutti i negoziati, non non ho sentito una frase del genere," — ha detto ai giornalisti Peskov alla richiesta di commentare le memorie dell'ex presidente francese Francois Hollande.

Secondo l'ex inquilino dell'Eliseo, Putin avrebbe detto a Poroshenko che la Russia poteva schiacciare l'esercito ucraino nel Donbass.

Peskov ha inoltre ricordato che il capo di Stato russo è pronto a sostenere la popolazione russa in qualsiasi parte del mondo.

"Putin persegue da sempre una posizione chiara e molto ferma a sostegno della popolazione russa, che può essere esposta ad azioni ostili e agli attacchi degli ultranazionalisti di destra, etc.. E' la politica coerente del presidente russo, appoggia i russi in qualsiasi parte del mondo," — ha sottolineato Peskov.