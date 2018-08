Trump scarica Erdogan: "sono deluso da lui"

"Sono molto deluso da lui. Ma staremo a vedere come va," — ha detto Trump in un'intervista a Bloomberg, commentando il caso del pastore americano Andrew Brunson detenuto in un carcere turco.

Brunson è stato arrestato lo scorso anno con l'accusa di legami con il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (illegale in Turchia) e "l'organizzazione terroristica FETO" del predicatore islamico anti-Erdogan Fethullah Gülen, residente negli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti hanno ripetutamente chiesto ad Ankara di liberare il religioso, mettendo in guardia la Turchia da possibili sanzioni. All'inizio di agosto Washington ha vietato l'ingresso negli Stati Uniti al ministro della Giustizia e al ministro degli Interni della Turchia, inoltre ha raddoppiato i dazi sull'acciaio e sull'alluminio importato dalla Turchia.

A sua volta Erdogan ha annunciato il boicottaggio di tutti i prodotti elettronici americani (Apple). Inoltre Ankara ha aumentato significativamente i dazi su diverse merci americane.