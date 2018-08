Si lavora attraverso i canali appropriati sulla possibilità di un viaggio del presidente russo Vladimir Putin in Francia per celebrare il 100° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, ha dichiarato oggi ai giornalisti Dmitry Peskov, il portavoce del Cremlino.

"Effettivamente c'è una proposta simile, a questo problema si sta lavorando e in futuro la questione verrà coordinata e concordata attraverso i canali diplomatici. Se verrà presa la decisione su questo viaggio, faremo la dichiarazione appropriata," — Peskov ha detto, rispondendo alla domanda se il presidente russo ha in programma una visita in Francia per celebrare l'anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale il prossimo novembre.