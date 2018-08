L’ingresso nell'UE rimane una priorità per la Turchia

"L'appartenenza alla UE è sempre stata la nostra priorità in tutti i programmi e rimane una priorità anche dopo la transizione al sistema presidenziale. Riprenderemo i negoziati sulla nuova unione doganale e i visti, continueremo a lavorare sui criteri per la transizione a un regime senza visti con l'UE. Vogliamo ottenere una risposta da parte dell'Unione Europea per i nostri sforzi, siamo contro gli ostacoli politici. Ci aspettiamo un maggior sostegno da parte dell'UE", ha detto Cavusoglu a margine di una riunione del gruppo sulle riforme.

I negoziati per l'adesione della Turchia all'UE sono iniziati nel 2005 e sono stati ripetutamente sospesi a causa dei frequenti disaccordi. Lo scorso marzo, Bruxelles ha intensificato i negoziati in cambio del contributo della Turchia a ridurre il flusso di migranti verso l'Europa.