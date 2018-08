Poroshenko ordina di impedire all'Italia di revocare le sanzioni contro la Russia

In precedenza, il primo ministro italiano Giuseppe Conte, parlando in una conferenza stampa in seguito al vertice del G-7 in Canada, ha dichiarato che l'Italia avrebbe lavorato per revocare le sanzioni contro la Russia, ma che ciò non sarebbe avvenuto nel breve termine. Secondo lui, la Russia ha un ruolo chiave nel risolvere molte crisi internazionali e agisce come protagonista principale dell'attuale contesto geopolitico, quindi l'Italia non può "escludersi dal dialogo con la Russia", essendo "sensibile" ad essa. Mosca ha detto che ha accolto con favore la posizione del governo italiano sulla necessità di revocare le sanzioni contro la Russia.

"Dobbiamo opporci ai tentativi di allentare la pressione sulla Russia", ha detto Poroshenko in una riunione con gli ambasciatori ucraini martedì, il suo discorso è stato trasmesso dai canali televisivi ucraini.

Il Presidente ha osservato che l'ambasciatore dell'Ucraina in Italia, Yevhen Perelygin conosce la complessità della questione di estendere le sanzioni contro la Russia "sullo sfondo di un atteggiamento ambiguo delle forze principali in Italia riguardo questa indagine."

"Abbiamo una situazione di emergenza, è l'unico paese UE che nel programma di governo approvato dal Parlamento c'è la revoca delle sanzioni contro la Russia" ha detto al presidente Ucraino Pereligin.