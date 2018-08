Le proposte di Putin sulla modifica della legislazione sulla pensione

Putin ha sottolineato che il compito principale dei cambiamenti delle pensioni è garantire la stabilità e la sicurezza del sistema pensionistico "per gli anni a venire".

Allo stesso tempo, il capo dello stato ha proposto una serie di misure che avrebbero permesso di attenuare il più possibile le riforme.

Proposte del presidente

L'aumento dell'età pensionabile per le donne dovrebbe essere ridotto da 8 a 5 anni (da 63 a 60). Inoltre, il diritto al prepensionamento sarà dato alle madri con molti bambini.

"Cioè, se una donna ha tre figli, sarà in grado di andare in pensione tre anni prima del previsto, se quattro bambini quattro anni prima, e per le donne che hanno 5 o più figli, tutto dovrebbe rimanere come adesso, saranno in grado di andare in pensione a 50 anni" ha detto il presidente.

Per i cittadini che dovevano andare in pensione in base alla vecchia legislazione nei prossimi due anni, verrà dato un privilegio speciale, il diritto di richiedere una pensione sei mesi prima della nuova età pensionabile.

Per i cittadini in età pre-pensionamento ci sarà un programma speciale per lo sviluppo professionale. Sarà finanziato con il bilancio federale.

Per le popolazioni indigene del Nord, le attuali condizioni per la nomina delle pensioni rimarranno.

L'esperienza che dà diritto al pensionamento anticipato sarà ridotta di tre anni. Per le donne sotto i 37 anni e per gli uomini fino a 42 anni.

Le modifiche sono in ritardo

Putin ha ricordato che la discussione sull'innalzamento dell'età pensionabile era già attuale in epoca sovietica, ma questo problema è stato "costantemente rinviato" e non sono state prese decisioni.

Il Presidente ha osservato che nel 2020 la Russia dovrà affrontare i problemi demografici causati dalla crisi degli anni '90.

"E ora questa piccolissima generazione nata negli anni '90, che sta entrando nell'età lavorativa, subirà un carico enorme dal sistema pensionistico, perché è costruito principalmente su un principio di solidarietà" ha detto il capo dello stato.

Secondo Putin, se ci sarà indecisione ora, a lungo termine questo potrebbe compromettere la stabilità della società, e quindi la sicurezza del paese.

"Dobbiamo portare avanti lo sviluppo, dobbiamo superare la povertà, offrire una vita decente per le persone della vecchia generazione, e per i pensionati di oggi e di domani", ha aggiunto il presidente.

Cambiamenti nella legislazione

La Duma di Stato il 19 luglio ha sostenuto in prima lettura il disegno di legge del governo sui cambiamenti nella legislazione sulle pensioni. Il progetto prevede l'innalzamento dell'età pensionabile a 65 e 63 anni rispettivamente per gli uomini e le donne.

Si prevede che i cambiamenti saranno graduali e inizieranno nel 2019. La Duma di Stato ha approvato le disposizioni di base del progetto di legge. Ora, fino al 24 settembre, il documento sarà approvato con vari emendamenti. Quindi il documento passerà la seconda e la terza lettura e andrà al Consiglio della Federazione.

Attualmente l'età di pensionamento standard è di 60 anni per gli uomini e di 55 anni per le donne. È stato stabilito decenni fa. La questione dei cambiamenti nella legislazione sulla pensione è stata discussa per molto tempo. La necessità di cambiamenti è causata dall'aumento dell'aspettativa di vita e dall'incapacità di fornire una pensione decente in condizioni in cui il numero di dipendenti nel paese sta diminuendo e il numero di pensionati, al contrario, sta crescendo. Oggi, nella maggior parte dei paesi del mondo, l'età della pensione è 60-65 anni.