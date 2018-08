Ambasciatore ucraino in USA: Kiev intende comprare sistemi antiaerei da USA

Kiev ha presentato una richiesta a Washington per l'acquisto di sistemi di difesa aerea americani. Questo è stato dichiarato in onda su radio Novoye Vremya dall'ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'Ucraina negli Stati Uniti Valery Chaly.

Si noti che il costo di un solo sistema è di 750 milioni di dollari. Secondo l'ambasciatore, è previsto l'acquisto di almeno tre di questi complessi per le necessità dell'esercito ucraino.

Ha anche detto che l'Ucraina ha bisogno di sistemi antiaerei per la difesa contro droni, controbatterie radar e sistemi anti-cecchino.

"Le nostre necessità per il prossimo periodo, a mio avviso, sono lo spazio marittimo, lo spazio aereo, questo è qualcosa senza il quale non possiamo semplicemente garantire la difesa del paese", ha detto l'ambasciatore.

Chaly ha aggiunto che durante l'incontro di Petro Poroshenko e Donald Trump a Bruxelles, è stata espressa una richiesta per l'acquisto di sistemi di difesa aerea, nonché durante la visita in Ucraina del consulente per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti John Bolton.