Poroshenko annuncia: la Russia ha già iniziato a intromettersi nelle elezioni in Ucraina

"Già, le aziende IT leader stanno registrando la creazione di migliaia, decine di migliaia di account falsi con radici russe, la Russia si sta preparando per una nuova potente campagna manipolativa con fake news, minando la stabilità", ha detto durante un incontro dei capi delle istituzioni diplomatiche straniere in Ucraina.

Secondo lui, la Russia "ha già fatto una buona esperienza", presumibilmente interferendo nel referendum nei Paesi Bassi per la ratifica dell'Accordo sull'Associazione dell'Ucraina con l'Unione Europea e nel referendum sulla Brexit.