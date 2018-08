La Georgia esprime interesse per normalizzare le relazioni con la Russia

L'inviato speciale del primo ministro della Georgia per le relazioni con la Russia Zurab Abashidze ha espresso in un'intervista con Sputnik l'interesse di Tbilisi nella normalizzazione delle relazioni con Mosca.

"La Georgia è profondamente interessata a trovare una via d'uscita da questa situazione sia nelle relazioni russo-georgiane sia nella soluzione dei problemi esistenti attraverso il dialogo", ha affermato.

Secondo Abashidze, il riconoscimento da parte della Russia dell'indipendenza dell'Abcasia e dell'Ossezia del Sud "ha spinto le relazioni georgiano-russe in una profonda voragine".

In precedenza la ex presidente del Parlamento georgiano Nino Burjanadze aveva dichiarato in un'intervista con il giornale russo Izvestia che la rottura delle relazioni diplomatiche russo-georgiane era stata un errore.