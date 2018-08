Washington critica stanziamento di fondi UE a beneficio dell'Iran

Dopo aver deciso di stanziare 20,7 milioni di dollari per l'Iran, l'Unione Europea "manda un segnale sbagliato nel momento sbagliato": gli Stati Uniti e la UE devono lavorare insieme per aiutare i cittadini comuni dell'Iran, ha dichiarato il Dipartimento di Stato americano.

A Washington sostengono che i fondi stanziati, invece di aiutare gli iraniani, saranno utilizzati per espandere le attività terroristiche.

"Gli Stati Uniti e l'Unione Europea, al posto di elargire aiuti, devono lavorare insieme per trovare soluzioni durature per sostenere il popolo iraniano e porre fine alle minacce contro la stabilità regionale e globale del regime iraniano," — si legge nel comunicato.

Giovedì la Commissione Europea ha approvato il primo pacchetto per il finanziamento dei progetti a sostegno dello sviluppo economico e sociale sostenibile in Iran. Fa parte di un insieme più ampio di progetti per l'Iran dall'importo complessivo di 50 milioni di euro. La prima tranche dell'assistenza finanziaria europea all'Iran ammonterà a 18 milioni di euro.