In particolare si tratta delle sedi di rappresentanza nel Regno Unito, in Irlanda, in Germania, negli Stati Uniti, in Italia, in Svizzera e in Francia.

Il ministero degli Esteri spagnolo ritiene che la decisione di riaprire le sedi catalane in questi Paesi, chiuse alla fine di ottobre dello scorso anno dopo il commissariamento delle autorità regionali e il controllo diretto di Madrid, è stata presa violando le leggi nazionali.