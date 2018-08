Mosca promette reazione adeguata a nuove sanzioni USA

"Se parliamo di imposizione di sanzioni, siano nuove, aggiornate, corrette e così via, come sapete reagiamo adeguatamente e purtroppo non commentiamo il processo di elaborazione di queste decisioni. Ma, come sempre, queste risposte sono adeguate, come sempre sottolineiamo che non si tratta di una nostra scelta, ma solo di una misura di risposta", — ha dichiarato la Zakharova in una conferenza stampa rispondendo alla domanda se Mosca sta studiando sanzioni in risposta alle possibili nuove misure punitive degli Stati Uniti.