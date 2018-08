Trump predice crollo dei mercati in caso di impeachment

"Non so come si possa mettere sotto accusa qualcuno che svolge perfettamente i suoi compiti. Ora vi dico che se mai sarò messo sotto accusa, i mercati crolleranno…" ha detto Trump in un'intervista a Fox News, rispondendo alla domanda sulla possibilità di impeachment dopo i sui risultati delle elezioni di medio termine.

Le prossime elezioni di medio termine per il Congresso degli Stati Uniti, che si terranno il 6 novembre, sono di grande importanza per il futuro politico del paese. Avranno un impatto non solo sul processo decisionale legislativo, ma potranno anche attivare la procedura di impeachment dell'attuale presidente in caso di trasferimento del controllo al Partito Democratico.