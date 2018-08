Poroshenko si lamenta perché i politici credono a Putin

"Per me come presidente è scioccante, come diavolo fa (Vladimir Putin) ad avere sostenitori ora nei nostri ambienti politici, e come essi possano cercare di sollevarlo dalla responsabilità per la guerra e spostarla verso l'Ucraina" ha detto Poroshenko al forum dei veterani a Kiev.

Secondo la sua opinione, alcuni politici sono così accecati dalla lotta interna che a volte sconsideratamente ripetono consapevolmente le tesi di Mosca.

Poroshenko ha anche detto che Kiev non accetterà mai le proposte di pace russe nel Donbass.

"La chiave per la pace non è a Kiev, non a Washington o a Bruxelles". La chiave per la pace è al Cremlino", ha aggiunto il leader ucraino.