Il consigliere della Casa Bianca per la sicurezza nazionale John Bolton ha ipotizzato che la Russia sia "impantanata" in Siria e stia cercando chi possa finanziare la ricostruzione post-bellica del Paese, segnala la Reuters.

"Non penso che vogliano restare bloccati. Credo che le loro frenetiche attività diplomatiche in Europa dimostrino la loro volontà di trovare qualcun altro che sostenga le spese per la ricostruzione della Siria. Possono o non possono avere successo nell'impresa", ha spiegato.

Allo stesso tempo Bolton ha aggiunto che Washington, a suo parere, dispone di leve di pressione nei colloqui con Mosca, perché "la Russia è impantanata in Siria al momento".