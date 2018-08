Senatore democratico svela l'obiettivo "dell'ingerenza russa" nelle elezioni americane

"Putin ha speso molto meno rispetto alla tornata elettorale precedente per la promozione del comunismo e la distruzione della democrazia,"

— ha affermato testualmente il senatore Tester nel corso di un'audizione al Congresso dove ha interrogato il vice segretario della sicurezza interna Christopher Krebs, chiedendo di spiegare cosa precisamente sia stato fatto per garantire la sicurezza e la regolarità delle elezioni.

Negli Stati Uniti la campagna elettorale per le elezioni di midterm si è accesa contemporaneamente ad una nuova ondata della campagna antirussa, culminata con l'introduzione di nuove sanzioni e il sequestro di beni. Oggi persino la Microsoft è scesa in campo, affermando di aver registrato nuovi tentativi da parte degli hacker per influenzare le elezioni del Congresso. E' stato pubblicato un articolo sul sito web ufficiale della società informatica.