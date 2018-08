Senatore russo commenta dichiarazione Trump su revoca sanzioni alla Russia

"Se il presidente degli Stati Uniti ci spiegherà chiaramente cosa intende quando parla di cooperazione sulla Siria e l'Ucraina, noi prenderemo in considerazione la questione", ha detto Morozov.

Egli ha sottolineato che il problema non sono le sanzioni, che comunque Mosca considera illecite, ma "le azioni congiunte per risolvere i conflitti in quei punti del mondo in cui i nostri interessi si sovrappongono".

In un'intervista esclusiva con la Reuters, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di essere pronto a revocare le sanzioni contro Mosca, a condizione che la Russia cooperi con gli Stati Uniti sulla Siria e l'Ucraina.