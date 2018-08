Kurz si oppone a accoglienza di navi con migranti in Europa

Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz si è opposto all’accoglienza di navi di migranti salvati in mare nei porti europei, riferisce il quotidiano Standart, citando la Cancelleria Federale.

In precedenza, il rappresentante della Commissione Europea ha riferito che la CE è in contatto con le autorità italiane sulla situazione con la nave della Guardia Costiera Diciotti con migranti a bordo, e che si sta consultando con altri paesi dell'UE per trovare una soluzione.

Secondo la pubblicazione, Kurz durante una conversazione telefonica con il primo ministro di Malta, Joseph Muscat, ha affermato che le navi dovrebbero essere fermate ai confini esterni dell'UE e che i migranti andrebbero rimandati nei paesi di origine o in un paese terzo sicuro nel continente africano.

"Qui siamo della stessa opinione che non tutte le navi possono attraccare nei porti UE", cita Kurtz la pubblicazione. A suo parere, altri paesi europei non dovrebbero permettere alle navi del Nordafrica di attraccare nei loro porti.

Il Ministero degli Esteri italiano domenica ha chiesto formalmente alla Commissione Europea di adottare misure urgenti in relazione alla grave situazione creatasi intorno alla nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, che si trova nell'isola di zona Lampedusa con 177 migranti dal Nord Africa a bordo. Gli immigrati sono stati salvati dopo che il loro gommone è affondato nelle acque territoriali maltesi nel Mar Mediterraneo.

Alla richiesta dei marinai italiani alle autorità maltesi l'autorizzazione di consegnare i migranti soccorsi in uno dei porti dello stato insulare, La Valletta ha risposto negativamente. Anche Roma non ha dato il permesso per lo sbarco dei rifugiati sull'isola italiana di Lampedusa. Il Ministro dell'Interno italiano, Matteo Salvini, a tale riguardo, ha chiesto che la soluzione di questo problema si trovi nel quadro di una vera cooperazione a livello europeo.